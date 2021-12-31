Son dakika haberleri | Bursa'da inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın hasara yol açtı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, inşaat malzemeleri bulunan depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Özlüce Mahallesi'ndeki depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

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