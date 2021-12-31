Son dakika haberleri | Bursa'da inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler
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Son dakika haberleri | Bursa'da inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberleri | Bursa'da inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın hasara yol açtı
AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, inşaat malzemeleri bulunan depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, inşaat malzemeleri bulunan depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Özlüce Mahallesi'ndeki depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberleri | Bursa'da inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

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