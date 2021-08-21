Son dakika haberleri... Bursa'da ikinci orman yangını
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Son dakika haberleri... Bursa'da ikinci orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da ikinci orman yangını Bursa'nın Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi'nde çıkan orman yangının ardından yine Mudanya'ya bağlı Altınkum Mevkii'nde de ikinci yangın daha çıktı.

Bursa'da ikinci orman yangını

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi'nde çıkan orman yangının ardından yine Mudanya'ya bağlı Altınkum Mevkii'nde de ikinci yangın daha çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 16.45 sıralarında çıkan yangının ardından yine Mudanya'ya bağlı Altınkum Mevkii'nde de başka bir yangının çıktığı öğrenildi. Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına 10 araçla karadan 2 helikopterle havadan müdahale ediyor.

Son dakika haberleri... Bursa'da ikinci orman yangını
Son dakika haberleri... Bursa'da ikinci orman yangını
Son dakika haberleri... Bursa'da ikinci orman yangını
Son dakika haberleri... Bursa'da ikinci orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakkı Ovatman

Bursa'da ikinci orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Bursa'da ikinci orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
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