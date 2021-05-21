Son dakika haberleri: Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Onur İ. idaresindeki 16 SBE 66 plakalı otomobil, Bursa-İzmir karayolunun 34. kilometresinde aynı yönde seyreden Ali Ö'nün kullandığı 16 EÖ 781 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Onur İ, Zehra İ. ve Mualla K. ile diğer otomobildeki Merve K, Hatice K, Büşra K. ve Nur Ö. Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri: Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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