Son dakika haberleri! BURSA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 20.45 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara Caddesi üzerinde seyir halinde olan Osman Tongur (30) yönetimindeki 16 AAL 336 plakalı otomobil, Gazimagosa Caddesi'nden kavşağa çıkan Ceyhun Mantaş (35) yönetimindeki 16 AOD 043 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden Mantaş'ın kullandığı otomobil bir iş yerine çarparak, durdu. Kaza sonucu Osman Tongur'un kullandığı otomobildeki yolcu Mümine Tongur (32) yaralandı. Yaralı, ihbarşa olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.