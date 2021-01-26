Son dakika haberleri! Bursa'da iki kez mühürlenen kahvehanede kumar oynarken polisi fark edip arka kapıdan kaçtılar

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede kumar oynarken polisi fark edip arka kapıdan kaçtıktan sonra yakalanan 5 kişiye idari para cezası verildi.

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede kumar oynarken polisi fark edip arka kapıdan kaçtıktan sonra yakalanan 5 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ile Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerini güvenlik kamerası ile izleyen ve baskın yapılacağını anlayan yaklaşık 20 kişi, iş yerinin arkasında bulunan kapıdan kaçtı.

Durumu fark eden ekipler, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan 5 kişiyi yakalayıp 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

Kahvehanenin zabıta ekiplerince daha önce iki kez mühürlendiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç