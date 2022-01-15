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Son dakika haberleri... Bursa'da iki farklı noktada meydana gelen araç yangını söndürüldü

Son dakika haberleri... Bursa'da iki farklı noktada meydana gelen araç yangını söndürüldü
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki farklı noktada meydana gelen araç yangını söndürüldü.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki farklı noktada meydana gelen araç yangını söndürüldü.

Alınan bilgilere göre G.U. idaresindeki 16 BNF 56 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden alev almaya başladı.

G.U. otomobilin ön tarafından çıkan durmanı fark edince araçtan inerek çevredeki esnaflardan yardım istedi.

Çevredeki esnaflar yangın tüpleri ile yangına müdahale ederken, olay yerine gelen İtfaiye Ekipleri soğutma çalışmaları gerçekleştirerek yangını söndürdü.

Aynı dakikalarda bir araç yangını da Avarlar Kavşağı'nda meydana geldi. Özcan Gül idaresindeki 16 Y 9617 plakalı otomobil, Avarlar Kavşağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmından alev aldı.

Araçtan çıkan sürücü, durumu İtfaiye Ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen İtfaiye Ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

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AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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Son dakika gündem haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki farklı noktada meydana gelen araç yangını söndürüldü.

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