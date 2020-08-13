Son dakika haberleri: Bursa'da hırsızlık operasyonunda 3 kadın gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Bursa'da hırsızlık operasyonunda 3 kadın gözaltına alındı

Son dakika habere göre Bursa'da 3 evden 115 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 kadın yakalandı.

Son dakika haberleri: Bursa'da hırsızlık operasyonunda 3 kadın gözaltına alındı
13.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:08

Bursa'da 3 evden 115 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 kadın yakalandı.

Kent merkezindeki evlerden farklı zamanlarda meydana gelen ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli kadınların kimliklerini belirledi.

Zanlılar D.U, G.A. ve Ç.U'yu gözaltına alındı.

Şüphelilerin Bursa'ya hırsızlık için Afyonkarahisar'dan geldiği iddia edildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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