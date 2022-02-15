Son dakika haberleri: Bursa'da hastane otoparkında silahla vurulan kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'da tartışma sırasında silahla ateş edilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre F.A. (41), Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında çocuğunun ameliyatını konuşmak için eski karısının erkek arkadaşı olduğu öğrenilen C.B. (47) ile buluştu.

İkili arasında çıkan tartışma sırasında C.B'nin, yanındaki tabancayla ateş ettiği öne sürüldü.

Bacaklarından yaralanan ve çevredekiler tarafından hastanenin içine taşınarak ameliyata alınan F.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra otomobiliyle uzaklaşan C.B. ise kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı.