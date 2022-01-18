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Son dakika haberleri | Görünmez kaza güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Bursa'da bir motosikletlinin kaygan yolda düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da bir motosikletlinin kaygan yolda düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ıslak yolda motosikletiyle ilerleyen, kurye bir anda motosikletin kaymasıyla yere düştü. Sürücünün kazayı yara almadan atlattı öğrenildi.

(Ali Kamur - Abdullah Uğur/ İHA)

Son dakika haberleri | Görünmez kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri | Görünmez kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri | Görünmez kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri | Görünmez kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri | Görünmez kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri | Görünmez kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri | Görünmez kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri | Görünmez kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri | Görünmez kaza güvenlik kamerasında

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Osmangazi, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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