Son dakika haberleri | Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri | Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokağı'ndaki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık bir saatte alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

Tesiste hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberleri | Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri | Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri | Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri | Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri | Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri | Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri | Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri | Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri | Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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