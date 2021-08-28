Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın
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Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangınBURSA'da, hurda kağıt ve plastik geri dönüşüm tesisinin deposunda çıkan yangın itfaiyenin 2 saat süren çalışmasıyla diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü.

Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın

BURSA'da, hurda kağıt ve plastik geri dönüşüm tesisinin deposunda çıkan yangın itfaiyenin 2 saat süren çalışmasıyla diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Çiçek Caddesi üzerinde bulunan hurda kağıt ve plastik geri dönüşüm tesisinin depo kısmında çıktı. Kağıt atıkların bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle çıkan alevler kısa sürede büyüyerek kentin birçok noktasından da görüldü. Tesis çalışanları, bir yandan yangına müdahale etmeye çalışırken diğer yandan durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın
Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın
Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın
Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın
Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın
Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın
Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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