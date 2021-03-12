Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; ölü ve yaralılar var (2)
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Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; ölü ve yaralılar var (2)

12.03.2021 18:48 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:58
Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; ölü ve yaralılar var (2)

3 ÖLÜ, 9'U AĞIR 21 YARALIBursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde freni boşalan TIR, önündeki birçok aracı altına alarak sürükledi.

3 ÖLÜ, 9'U AĞIR 21 YARALI

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde freni boşalan TIR, önündeki birçok aracı altına alarak sürükledi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaşanan kaza ile ilgili bilgiler veren Vali Canbolat, 3 kişinin  hayatını kaybettiğini, 9'u ağır 21 kişinin yaralandığını söyledi.

Vali Canbolat yaptığı açıklamada, "İlk andan itibaren olaya müdahale ettik. Olayın gelişme şeklinin görüntüleri var, sizler de görmüşsünüzdür. Tahminimiz, TIR'ın freninin patlaması sonucu olan bir kaza. Bölgeye hemen itfaiye ekiplerimizi, ambulanslarımızı, polislerimizi, trafik ekiplerimizi, AFAD ekiplerimizi sevk ettik. Olaya müdahale ediyoruz. Maalesef ki ölülerimiz var, yaralılarımız var, yaralı olanların tamamının hastaneye sevkini yaptık. Şu an yol açma ile ilgili gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Vefat eden vatandaşlarımız ile ilgili de başsavcımız gelmek üzere, tespitini yaptıktan sonra onları da kaldıracağız. Şu an 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 21 yaralımız var, bunların 9'u ağır yaralı. Hepimize geçmiş olsun, yaralı vatandaşlarımıza Allah'tan şifa diliyorum, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

(GÜVENLİK KAMERASI-DRONE-OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ)

HABER: Huzeyfe ÖZDEMİR- Semih ŞAHİN- Mehmet İNAN/BURSA,  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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