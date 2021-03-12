Son dakika haberleri | Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (3)
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Son dakika haberleri | Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (3)

12.03.2021 19:42 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:02

Edinilen son dakika haberine göre KAZA YERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİBursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde freni boşalan TIR, önündeki birçok aracı altına alarak sürükledi.

KAZA YERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde freni boşalan TIR, önündeki birçok aracı altına alarak sürükledi. Kaza yerindeki incelemenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursa Valisi Yakup Canbolat, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 9'u ağır 21 kişinin de yaralandığını söyledi. Feci kazanın yaşandığı otoyol, drone ile havadan görüntülendi. 

Semih ŞAHİN/ BURSA 


Son dakika haberleri | Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (3)
Son dakika haberleri | Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (3)
Son dakika haberleri | Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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