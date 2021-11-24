Son dakika haberleri | Bursa'da feci kaza...Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce öteye böyle fırladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Bursa'da feci kaza...Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce öteye böyle fırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Bursa'da feci kaza...Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce öteye böyle fırladı Yolun karşısına geçmek isteye çocuğa otomobil çarptı, o anlar kameralara yansıdı Bursa'da aniden yola fırlayan bir çocuğa otomobil çarptı.

BURSA (İHA) - Bursa'da feci kaza...Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce öteye böyle fırladı

Yolun karşısına geçmek isteye çocuğa otomobil çarptı, o anlar kameralara yansıdı

BURSA - Bursa'da aniden yola fırlayan bir çocuğa otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ana yoldan karşıya geçmek için yola çıkan çocuğa bir otomobil çarptı. Çarpmanın sonucu önce kaputa çarpan çocuk daha sonrasında yere çakıldı. İlk müdahaleyi araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yaparken; yaralı çocuk ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri | Bursa'da feci kaza...Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce öteye böyle fırladı

Son dakika haberleri | Bursa'da feci kaza...Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce öteye böyle fırladı

Son dakika haberleri | Bursa'da feci kaza...Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce öteye böyle fırladı

Tüfekle otomobil gasp eden gençten gazetecilere: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız

Tüfekle otomobil gasp eden gençten gazetecilere: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız

 Kargo aracıyla gelip rögar kapağını çaldılar

Kargo aracıyla gelip rögar kapağını çaldılar

 Halk otobüsünün freni patladı, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araç birbirine girdi

Halk otobüsünün freni patladı, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title