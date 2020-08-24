Son dakika haberleri | Bursa'da feci kaza: 4 ölü, 6 yaralı
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Son dakika haberleri | Bursa'da feci kaza: 4 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberleri: Bursa'da feci kaza: 4 ölü, 6 yaralı Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana gelen feci kazada 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Feci kazada hayatını kaybeden İbrahim Cankurt'un 23 Ağustos 1990 yılında doğduğu ve tam 30 yıl sonra doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenildi Bursa-Ankara yolu Bursa...

24.08.2020 01:04 | Son Güncelleme: 24.08.2020 01:14

Bursa'da feci kaza: 4 ölü, 6 yaralı

Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana gelen feci kazada 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Feci kazada hayatını kaybeden İbrahim Cankurt'un 23 Ağustos 1990 yılında doğduğu ve tam 30 yıl sonra doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenildi

BURSA - Bursa-Ankara yolu Bursa istikameti Mezitler mevkisinde meydana gelen kazada, 4 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.30 sırasında Bursa-Ankara yolu Bursa istikameti Mezitler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aysel Öztürk Dalçık idaresindeki 06 N 7659 plakalı otomobil, U dönüşü yasak olan bölgede dönüş yaptığı sırada O.M.Ö. kontrolündeki 16 KHD 36 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje çarptı. Daha sonra karşı şeritten gelen, S.C. idaresindeki 34 FM 0036 plakalı aracın üzerine takla atarak düştü.

Kazada, O.M.Ö., K.C., S.C., R.C.ve S.Ö.yaralanırken 34 FM 0036 plakalı aracın içerisinde yolcu konumunda bulunan İbrahim Cankurt ve 06 N 7659 plakalı otomobilde bulunan sürücü Aysel Öztürk Dalçık, Ali Dalçık ve Emine Abinik hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ve AFAD ve İHH ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekipleri araçlardan çıkarılan yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

16 KHD 36 plakalı otomobil sürücüsü O.M.Ö. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Doğum gününde hayatını kaybetti

Feci kazada hayatını kaybeden İbrahim Cankurt'un 23 Ağustos 1990 yılında doğduğu ve tam 30 yıl sonra doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenildi

Kaza sonucu Ankara-Bursa yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapatılırken, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybeden Aysel Öztürk Dalçık, Ali Dalçık, Emine Abinik ve İbrahim Cankurt'un cansız bedenleri olay yerinden cenaze aracına alınarak Bursa-Ankara yolu tekrar trafiğe açıldı.

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Son dakika haberleri | Bursa'da feci kaza: 4 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İHA

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