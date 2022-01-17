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Son dakika haberi | Fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Organize sanayi bölgesinde içinde kimyasal maddelerin de bulunduğu belirtilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı tesisteki alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, fabrikanın yakınına itfaiye ekiplerinin dışında yaklaşılmasına izin verilmiyor.

AFAD ekiplerinin de organize sanayi bölgesine sevk edildiği öğrenildi.

Son dakika haberi | Fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberi | Fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberi | Fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberi | Fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberi | Fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberi | Fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberi | Fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberi | Fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

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AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberleri: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

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