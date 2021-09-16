Son dakika haberleri: Bursa'da fabrika inşaatındaki iş kazasında bir işçi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Bursa'da fabrika inşaatındaki iş kazasında bir işçi yaralandı

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Bursa'da fabrika inşaatındaki iş kazasında bir işçi yaralandı

Son dakika haberler: Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrika inşaatındaki kaya kırma işlemi sırasında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrika inşaatındaki kaya kırma işlemi sırasında yaralanan İşçi hastaneye kaldırıldı.

İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika inşaatında çalışan V.Y. (42), makineyle kayaları parçaladığı sırada iş kazası geçirdi.

Kayadan kopan taş parçasının göğsüne isabet etmesi sonucu yaralanan V.Y, İnegöl Devlet Hastanes'ne kaldırıldı.

Yaralı işçi, buradaki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
Bursa '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçildi

Bursa "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçildi

 Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim

Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim

 Fabrikadan çıkan dumanların kanserojen olduğunu iddia eden köylüler isyanda

Fabrikadan çıkan dumanların kanserojen olduğunu iddia eden köylüler isyanda
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Kylie Jenner
Spor Diego Fatih Terim Cristiano Mesut Özil Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Mehmet Nuri Ersoy Güzel Sözler Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Bursa'da fabrika inşaatındaki iş kazasında bir işçi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 20:52:31. #1.11#