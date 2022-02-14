Son dakika haberleri... Bursa'da eski karısını öldürüp 2 kişiyi yaralayan polis memuru tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Bursa'da eski karısını öldürüp 2 kişiyi yaralayan polis memuru tutuklandı

AA, Elif Özlem Çelikler - Güncel
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Son dakika haberleri... Bursa'da eski karısını öldürüp 2 kişiyi yaralayan polis memuru tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'da silahla vurarak okul müdiresi olan eski karısını öldüren ve 2 kişiyi yaralayan polis memuru tutuklandı.

BURSA (AA) - Bursa'da silahla vurarak okul müdiresi olan eski karısını öldüren ve 2 kişiyi yaralayan polis memuru tutuklandı.

Olay yerinde gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan Bilal A. (52), adliyeye sevk edildi.

Bilal A, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı verilmesinin ardından cezaevine gönderildi.

Aynı olayda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan 2 kişiden Yahya A'nın (48) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Şeyma Ü'nün (17) hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde 12 Şubat'ta, Sakarya Ortaokulu Müdiresi Yasemin Ağır'ın (45) kullandığı 26 DC 016 plakalı otomobili gören eski eşi polis memuru Bilal A, Yahya A'nın da bulunduğu aracı durdurmasını istemişti.

Araçtakiler indikten sonra tabancasını çıkaran Bilal A, Yahya A. ile bir süre boğuştuktan sonra silahını ateşlemişti. Tabancadan çıkan kurşunlar Yahya A'ya, bir çocuk annesi Yasemin Ağır'a ve yoldan geçen Şeyma Ü'ye isabet etmişti.

Bilal A. olay yerinde polis tarafından gözaltına alınmış, yaralanan 3 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Yasemin Ağır, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Son dakika haberleri... Bursa'da eski karısını öldürüp 2 kişiyi yaralayan polis memuru tutuklandı

Son dakika haberleri... Bursa'da eski karısını öldürüp 2 kişiyi yaralayan polis memuru tutuklandı

Son dakika haberleri... Bursa'da eski karısını öldürüp 2 kişiyi yaralayan polis memuru tutuklandı

Son dakika haberleri... Bursa'da eski karısını öldürüp 2 kişiyi yaralayan polis memuru tutuklandı

AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Polis Memuru, Bursa, Sulh, Güncel, Haberler

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