Bursa'da düzenlenen operasyonla zehir tacirleri 2 kilo bonzai ile yakalandı
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Bursa'da düzenlenen operasyonla zehir tacirleri 2 kilo bonzai ile yakalandı

04.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 04.12.2020 13:01
Bursa'da düzenlenen operasyonla zehir tacirleri 2 kilo bonzai ile yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1'i kadın 4 kişi yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1'i kadın 4 kişi yakalandı.

Operasyon Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen İ.E., A.E., T.E. ve E.D. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üstünde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 Kilo 135 Gram bonzai ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonrası yakalanan 4 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

(Ali Kamur - Hakan Gönül/İHA)

Bursa'da düzenlenen operasyonla zehir tacirleri 2 kilo bonzai ile yakalandı
Bursa'da düzenlenen operasyonla zehir tacirleri 2 kilo bonzai ile yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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