Son dakika haberleri! Bursa'da düğüne katılıp Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası
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Son dakika haberleri! Bursa'da düğüne katılıp Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası

23.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:00
Son dakika haberleri! Bursa'da düğüne katılıp Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası

Son dakika haber... Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp düğünde halay çeken 15 kişiye para cezası uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp düğünde halay çeken 15 kişiye para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir düğün salonunda çekilen ve çok sayıda kişinin halay çektiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Alanyurt Mahallesi'ndeki düğün salonuna giden ekipler, halay görüntülerinde yer alan 15 kişiye ilgili kanuna muhalefetten 47 bin 700 lira ceza verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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