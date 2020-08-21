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Son dakika haberleri... Bursa'da, dronlu uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bir son dakika haberine göre BURSA'da, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan dronlu operasyonda, gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri... Bursa'da, dronlu uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
21.08.2020 14:36 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:56

BURSA'da, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan dronlu operasyonda, gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik takibin ardından kimlikleri tespit edilen M.A., Ü.A. ve E.Ş.'nin ev ve iş yerlerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde arama yapan polis, içime hazır vaziyette kurutulmuş esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Evlerin yakınındaki tarlada, dronla yapılan aramada ise çok sayıda Hint keneviri bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

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