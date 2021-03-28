Bursa'da dolandırıcılık operasyonu 7 gözaltı
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Bursa'da dolandırıcılık operasyonu 7 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltıBURSA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kendilerini banka müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtan 7 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

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Bursa'da dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı

BURSA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kendilerini banka müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtan 7 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Bu yolla toplam 116 bin lirasının dolandırıldığını iddia eden İ.İ.'nin şikayetiyle kredi sahtekarlığı ortaya çıkartıldı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, İ.İ'yi (39) arayan bir kişi, kendisini banka müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıttı. Şüpheli, İ' İ ye daha önce kullandığı kredi için kesilen sağlık poliçesi giderinin iadesi için yeniden kredi çekip, hesabında tutması gerektiğini söyledi. 61 bin ve 55 bin TL olmak üzere toplam 116 bin liralık iki farklı kredi çeken İ.İ, bu parayı da şüphelilerin yönlendirmesiyle dolandırıcıların hesabına aktardı.

DOLANDIRILDIĞI ANLADI

Öte yandan dolandırıldığı anlayan İ.İ.?nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Üzerlerinde açılmış çok sayıda banka hesabı bulunan 7 şüpheli K.U. (21), M.Y. (20), T.N.Y. (21), B.E.İ. (21), S.K. (22), B.T. (21) ve K.İ. (30), dün yapılan operasyonla gözaltına alındı. Aramada, vatandaşları banka müşteri hizmetleri görevlisi gibi dolandırdıkları sırada kullandıkları cep telefonu, bilgisayar ve elektronik malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin savcılık sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Bursa'da dolandırıcılık operasyonu 7 gözaltı
Bursa'da dolandırıcılık operasyonu 7 gözaltı
Bursa'da dolandırıcılık operasyonu 7 gözaltı
Bursa'da dolandırıcılık operasyonu 7 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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