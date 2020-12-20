Son dakika haberleri | Bursa'da dernekte kumar oynayanlara yönelik operasyon saniye saniye kaydedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Bursa'da dernekte kumar oynayanlara yönelik operasyon saniye saniye kaydedildi

20.12.2020 23:29 | Son Güncelleme: 20.12.2020 23:32
Son dakika haberleri | Bursa'da dernekte kumar oynayanlara yönelik operasyon saniye saniye kaydedildi

Son dakika haberlerine göre Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, dernekte kumar oynayanlara yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı, operasyon anı saniye saniye görüntülendi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, dernekte kumar oynayanlara yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı, operasyon anı saniye saniye görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak ve Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile devriye ekipleri, Selçukbey Mahallesi Gülbahar Caddesinde bir dernekte kumar oynatıldığı yönünde ihbar aldı.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, söz konusu dernekte içeride şüphelilerin olduğunu tespit etmesiyle kapıyı açmaları yönünde ikazda bulundu.

Bu sırada içerideki bazı kişiler, çatı katından başka binalara atlayarak kaçmaya çalıştı. Ekipler, şüphelilerinden birini yakındaki bir binadaki dairenin balkonunda saklanırken yakaladı.

Derneğe çatısından giren ekipler, 7 kişiyi daha kıskıvrak yakaladı.

Şüphelilerin içeriden kamera sistemiyle dışarıyı gözetlediği belirleyen ekipler, içeride kumar oynadığını tespit ettikleri Ü.Ö. (39), C.A. (38), S.A. (40), C.Y. (54), Y.O. (26), A.A. (58), S.M. (42) ve C. A'yı (40) gözaltına alınarak, Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

Operasyon anları saniye saniye AA muhabiri tarafından görüntülendi.

Kumar oynayan 2 kardeşini ihbar etmiş

Cahit Arslan, içeride kumar oynayanları kendisinin ihbar ettiğini söyledi.

İçeride yakalanan kişilerden 2'sinin kardeşi olduğunu belirten Arslan, kardeşlerinin kendisine borcu bulunduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Varank Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Şevket Çoruh Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Çağdaş Atan Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Bursa'da dernekte kumar oynayanlara yönelik operasyon saniye saniye kaydedildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 23:35:26. #1.15#
title