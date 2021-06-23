Son dakika haberleri: Bursa'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri: Bursa'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Bursa'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, MİT Bursa Bölge Başkanlığı ve Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014-2017 yıllarında Suriye ve Irak'ta örgüt adına faaliyette bulunduğu iddia edilen "Hacı İdris" kod adlı Irak uyruklu M.A.K'nin kentte bir adreste saklandığını tespit etti.

O dönem DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden olduğu öne sürülen şüpheli, bulunduğu adrese yapılan baskın sonucu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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