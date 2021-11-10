Son dakika haberleri: Bursa'da cezaevi önündeki cinayetle ilgili davada 2 sanığa müebbet hapis

BURSA (AA) - Bursa'da bir kişinin, tutuklu oğlunu ziyaret etmek için gittiği cezaevinin önünde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında karar açıklandı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Semih Kaya, Tolga Ötelaş, Serkan Bayram ve Turgut Umur, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Özgür Bayram, maktul Sadık Çayır'ın eşi ve kızı ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Maktulün eşi Türkan Çayır, olaya karışan herkesten şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmalarını istediğini ifade etti.

Sadık Çayır'ın kızı Çağla Çayır da önceki celsenin ardından yolu kesilerek tehdit edildiğini ileri sürdü.

Duruşmaya SEGBİS'le katılan ve başka bir suçtan tutuklu olan maktulün oğlu Alican Çayır ise adalete güvendiğini söyledi.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan Tolga Ötelaş ve Serkan Bayram'ı müebbet, Semih Kaya ve Turgut Umur'u 20 yıl hapisle cezalandırdı. Ayrıca Özgür Bayram'a "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 5 ay hapis cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Olay

Geçen yıl 7 Haziran'da, Osmangazi ilçesinde taksi durağı ile oto kiralama firması çalışanları arasında araç park etme meselesi nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada 1 kişi ölmüş, 5 kişi silahla yaralanmıştı. Olayda Sadık Çayır'ın oğlu Alican Çayır da tutuklanmıştı.

Oğlu Alican Çayır'ı ziyaret etmek için 27 Kasım'da Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumuna giden Sadık Çayır, cezaevi önünde beklerken silahla vurularak öldürülmüştü. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanmıştı. Dava süreci devam ederken sanıklardan biri daha cezaevine konulmuştu.

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