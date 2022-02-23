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Son dakika haberleri | Bursa'da çatı katında çıkan ve bir alt kata sıçrayan yangın söndürüldü

AA, Uğur Çiçek - Güncel
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Son dakika haberleri | Bursa'da çatı katında çıkan ve bir alt kata sıçrayan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan ve bir alt kata sıçrayan yangın söndürüldü.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan ve bir alt kata sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgilere göre henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın, Kemalpaşa Mahallesi Derviş Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Rüzgarın da etkisi ile yangın bir alt kata sıçradı.

Olay yerine çok sayıda İtfaiye Ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri binayı çevreleyerek söndürme çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma ile yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Uğur Çiçek - Güncel

İtfaiye, Yangın, İnegöl, Bursa, Güncel, Haberler

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