Son dakika haberleri! Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren sanığın yargılandığı dava

BURSA (AA) - Bursa'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman Cenk K. (44), Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ile Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve maktul Serpil K'nin bazı yakınları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin geçmişte var olan bipolar rahatsızlığı nedeniyle eylemini gerçekleştirdiğini, bu durumun yeteri kadar incelenmediği kanaatinde olduklarını ileri sürdü. Müdafi ayrıca, sanığın akıl sağlığına ilişkin son olarak verilen raporun kurul üyelerinin duruşmada dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, talebi oy birliği ile reddetti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Bazı deliller sunmak için mahkemeden süre isteyen sanık avukatının talebini kabul eden heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Nilüfer ilçesinde geçen yıl haziran ayında, iki çocuk annesi Serpil K. (41), memleketi Uşak'a gitmek için eve valiz hazırlamaya gelen kocası Osman Cenk K. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kaçan sanık polis ekiplerince Kütahya'da yakalanmıştı.

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri

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