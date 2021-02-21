Son dakika haberleri... Bursa'da bir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri... Bursa'da bir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

21.02.2021 23:19 | Son Güncelleme: 21.02.2021 23:22
Son dakika haberleri... Bursa'da bir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir marketin depo kısmında çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir marketin depo kısmında çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

Sıracevizler Mahallesi Bahçe Sokak'taki bir marketin depo kısmından dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında, depo kısmındaki malzemeler kullanılamaz hale gelirken, markette de hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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