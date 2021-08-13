Bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kişi silahla öldürüldü.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kişi silahla öldürüldü.
Demirtaş Barbaros Mahallesi'ndeki binanın 3. katından silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Adrese giden ekipler, bir evin giriş kapısında yerde hareketsiz yatan ve göğüs kısmında silah yarası bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cesedin Aydın S'ye (57) olduğunu tespit eden polis, maktulün adreste ikamet etmediği bilgisine ulaştı.
İncelemenin ardından ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç