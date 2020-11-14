Son dakika haberleri: Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu
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Son dakika haberleri: Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu

14.11.2020 22:45 | Son Güncelleme: 14.11.2020 22:49
Son dakika haberleri: Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kişi evinde ölü bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kişi evinde ölü bulundu.

Sinanbey Mahallesi Leylak Sokak'ta ikamet eden Recep K, babası tarafından odasında hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ekipleri, Recep K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Recep K'nin cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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