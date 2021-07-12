Son dakika haberleri! Bursa'da bir evin balkonundan rastgele ateş açan kişi ikna edilmeye çalışılıyor
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Son dakika haberleri! Bursa'da bir evin balkonundan rastgele ateş açan kişi ikna edilmeye çalışılıyor

Son dakika haberleri! Bursa'da bir evin balkonundan rastgele ateş açan kişi ikna edilmeye çalışılıyor
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da bir evden çevreye rastgele ateş açan kişinin ikna edilmesi için çalışma başlatıldı.

Bursa'da bir evden çevreye rastgele ateş açan kişinin ikna edilmesi için çalışma başlatıldı.

Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi 2. Karaca Sokak'ta bir evin balkonundan silahla rastgele ateş açıldığının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, söz konusu kişinin ateş açmayı sürdürdüğü sokağın girişlerinde güvenlik önlemi aldı.

Daha sonra takviye olarak bölgeye özel harekat polisleri yönlendirildi.

Ateş açanın yanı sıra evde başka kişi ya da kişilerin bulunduğu öğrenildi.

Karşı binanın balkonundan iletişim kuran emniyet yetkilileri, bu kişiyi ikna etmeye çalışıyor.

Son dakika haberleri! Bursa'da bir evin balkonundan rastgele ateş açan kişi ikna edilmeye çalışılıyor
Son dakika haberleri! Bursa'da bir evin balkonundan rastgele ateş açan kişi ikna edilmeye çalışılıyor
Son dakika haberleri! Bursa'da bir evin balkonundan rastgele ateş açan kişi ikna edilmeye çalışılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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