Son dakika haberleri | Bursa'da bir depoda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri | Bursa'da bir depoda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri | Bursa'da bir depoda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cerrah Mahallesi 1005. Sokak'ta bulunan bir depo, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

Depodan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Kundaklama ihtimalini değerlendiren ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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