Son dakika haberleri: Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika haberleri: Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberleri: Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Çırpan Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Dairedeki dumanın apartmana yayılması üzerine bazı kişiler evlerinde mahsur kaldı.

Apartman sakinleri, itfaiye ve polis ekipleri tarafından binadan tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 Suriye uyrukluya 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürüldü.

Son dakika haberleri: Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri: Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri: Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri: Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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