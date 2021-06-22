Son dakika haberleri... Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika haberleri... Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberleri... Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Selimzade Caddesi Baltacı Çıkmazı'ndaki 6 katlı bir apartmanın giriş katında yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve Bursagaz ekipleri sevk edildi.

Dairedeki dumanın apartmana yayılması üzerine bazı kişiler evlerinde mahsur kaldı.

Apartman sakinleri, itfaiye ve polis ekipleri tarafından binadan tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 3 kişiye 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Bu kişiler Bursa Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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