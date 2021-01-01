Son dakika haberleri! Bursa'da balkondan düşen yaşlı adam öldü
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Son dakika haberleri! Bursa'da balkondan düşen yaşlı adam öldü

01.01.2021 02:33 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:36
Son dakika haberleri! Bursa'da balkondan düşen yaşlı adam öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, hava almak için çıktığı balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, hava almak için çıktığı balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaplıkaya Mahallesi'nde oturduğu binada 5'inci katın balkonuna çıkan Hüseyin Sayır (66), hava aldığı sırada iddiaya göre dengesini kaybederek zemin kata düştü.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sayır'ın cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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