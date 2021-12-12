Son dakika haberleri | Bursa'da balkondan ateş ederek kiracısını yaralayan şüpheli tutuklandı

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da, tartıştığı kiracısını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde yaşayan İ.K. (41) ile kendisine iş yerinde kiracısı olan berber M.T. (30) arasında tartışma çıktı.

Dükkanın tahliyesi konusunda yaşandığı iddia edilen tartışmanın ardından İ.K, bu iş yerinin üst katındaki evine geçti.

İ.K'nin evinin balkonundan tabancayla açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırılan M.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan İ.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından tutuklandı.

AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri

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