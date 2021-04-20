Son dakika haber... Ayrı yaşadığı eşini parkta öldürüp evine kaçan şüpheli yaklaşık 2 saat silahıyla polise direndi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Ayrı yaşadığı eşini parkta öldürüp evine kaçan şüpheli yaklaşık 2 saat silahıyla polise direndi

Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Bursa'da ayrı yaşadığı eşini parkta öldürüp evine kaçan ve yaklaşık 2 saat polise direnen şüpheli ikna çalışmasının ardından gözaltına alındı.

Bursa'da ayrı yaşadığı eşini parkta öldürüp evine kaçan ve yaklaşık 2 saat polise direnen şüpheli ikna çalışmasının ardından gözaltına alındı.

İddiaya göre, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde işe gitmek için evinden çıkan Aygün Y, parkta kendisini bekleyen ayrı yaşadığı eşi Mehmet Y. ile karşılaştı.

Çift arasında burada yaşanan tartışmanın ardından Mehmet Y. yanındaki silahla kadına ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüphelinin Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirleyen ekipler, adrese hareket etti.

Silahıyla evinin balkonuna çıkan zanlı, teslim olmayıp havaya ateş ederek intihar edeceğini söyledi.

Bunun üzerine bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi. Polisin yaklaşık 2 saatlik ikna çabasının ardından silahı bırakıp teslim olan Mehmet Y, gözaltına alındı.

Son dakika haber... Ayrı yaşadığı eşini parkta öldürüp evine kaçan şüpheli yaklaşık 2 saat silahıyla polise direndi
Son dakika haber... Ayrı yaşadığı eşini parkta öldürüp evine kaçan şüpheli yaklaşık 2 saat silahıyla polise direndi
Son dakika haber... Ayrı yaşadığı eşini parkta öldürüp evine kaçan şüpheli yaklaşık 2 saat silahıyla polise direndi
Son dakika haber... Ayrı yaşadığı eşini parkta öldürüp evine kaçan şüpheli yaklaşık 2 saat silahıyla polise direndi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 20 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 20 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Turgut Özal Ziya Selçuk Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Müge Anlı Cansu Dere Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Ayrı yaşadığı eşini parkta öldürüp evine kaçan şüpheli yaklaşık 2 saat silahıyla polise direndi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 11:28:19. #1.14#

title