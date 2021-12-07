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Son dakika haberleri | Bursa'da ayı kurtarma operasyonu

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Son dakika haberleri | Bursa'da ayı kurtarma operasyonu

Son dakika haberlerine göre Bursa'da dereye düşerek yaralanan ayı, İnegöl Belediyesi, Jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarılarak tedavi altına alındı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'da dereye düşerek yaralanan ayı, İnegöl Belediyesi, Jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarılarak tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit bölgesinde yaralı halde görülen yavru ayı için ekipler seferber oldu. İlk olarak Bölge Trafik ekipleri tarafından durumun İnegöl Belediyesi'ne bildirilmesi üzerine, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye ulaştı. Yaralı haldeki yavru ayı için Jandarma Hayvan Durum İzleme ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri de bölgeye geldi.

Yoğun yağış altında önce yavru ayıya ulaşan ekipler, ardından kontrollü şekilde yanına yaklaşıp yarasını kontrol ettikten sonra uzun uğraşlar sonucu ayıyı yola çıkardı. Ayağından yaralı yavru ayı, tedavisinin yapılması için Karacabey'deki hayvan barınağına götürüldü. Ayının iyileştikten sonra yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

(İHA)

Son dakika haberleri | Bursa'da ayı kurtarma operasyonu

Son dakika haberleri | Bursa'da ayı kurtarma operasyonu

Son dakika haberleri | Bursa'da ayı kurtarma operasyonu

Son dakika haberleri | Bursa'da ayı kurtarma operasyonu

Son dakika haberleri | Bursa'da ayı kurtarma operasyonu

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