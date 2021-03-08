Son dakika haberleri! Bursa'da atlı polis birlikleri kadınlara karanfil dağıttı
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Son dakika haberleri! Bursa'da atlı polis birlikleri kadınlara karanfil dağıttı

08.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:26
Son dakika haberleri! Bursa'da atlı polis birlikleri kadınlara karanfil dağıttı

Son dakika gündem haberine göre Bursa'da emniyet personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla atlı birliklerin de katılımıyla kent merkezinde kadınlara karanfil hediye etti.

Bursa'da emniyet personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla atlı birliklerin de katılımıyla kent merkezinde kadınlara karanfil hediye etti.

Cumhuriyet Caddesi'ne gelen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, Trafik ve Atlı Birlik büro amirlikleri ekipleri, cadde boyunca kadınların gününü kutladı.

Hem motosikletlerle hem de atlarla karanfil dağıtan, aralarında kadınların bulunduğu polislere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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