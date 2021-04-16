Son dakika haberleri... Bursa'da apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Görükle Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında kullanılmayan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Üst katlarda oturan ve dumandan etkilenen M.D. (36) ile bir kedi itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı.

M.D'ye ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu