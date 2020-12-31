Son dakika haberleri | Alkollü sürücü kaza yaptıktan sonra ambulansa binmek istemedi
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Son dakika haberleri | Alkollü sürücü kaza yaptıktan sonra ambulansa binmek istemedi

31.12.2020 20:19 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:30

Son dakika haberine göre Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaza yapan otomobilin sürücüsü 3,77 promil alkollü çıktı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaza yapan otomobilin sürücüsü 3,77 promil alkollü çıktı.

G.D. (40) idaresindeki 26 ACC 322 plakalı otomobil, Yeniköy Mahallesi'nden Orhangazi ilçe merkezine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Şoför koltuğundan kalkmayan ve sağlık ekiplerinin hastaneye götürme isteğini reddeden G.B, alkolmetreyi de üflemek istemedi. Polisin çabası sonucu alkolmetreyi üfleyen G.B'nin 3,77 promil alkollü olduğu belirlendi.

G.B, ekiplerin uzun uğraşları sonrasında araç içinden çıkarılarak polis aracıyla Orhangazi Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konuldu, kendisine idari para cezası uygulandı.

Son dakika haberleri | Alkollü sürücü kaza yaptıktan sonra ambulansa binmek istemedi
Son dakika haberleri | Alkollü sürücü kaza yaptıktan sonra ambulansa binmek istemedi
Son dakika haberleri | Alkollü sürücü kaza yaptıktan sonra ambulansa binmek istemedi
Son dakika haberleri | Alkollü sürücü kaza yaptıktan sonra ambulansa binmek istemedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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