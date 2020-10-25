Son dakika haberleri: Bursa'da alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: Bursa'da alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

25.10.2020 19:45 | Son Güncelleme: 25.10.2020 19:48
Son dakika haberleri: Bursa'da alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika haber... Bursa'da silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Ormanlar Caddesi'nde N.G. ile babası Ş.G, alacak verecek meselesinden husumetli oldukları G.T. ve kardeşi M.T. ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine G.T. ile kardeşi M.T. yanlarındaki silah ve bıçakla N.G. ile Ş.G'yi yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi adı, yaralı N.G. ile Ş.G, sağlık personelince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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