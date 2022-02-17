Son dakika haberleri... Bursa'da ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı

BURSA (İHA) - Bursa'da ağacın dallarına takılarak asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtararak doğaya geri bıraktı.

Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar ağacın dallarına takılarak asılı kalan bir kuş olduğunu gördü. Ardından vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri ise merdiven uzatarak ağaca takılan kuşu kurtararak doğasına geri bıraktı. - BURSA