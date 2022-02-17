Son dakika haberleri... Bursa'da ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
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Son dakika haberleri... Bursa'da ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Bursa'da ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa'da ağacın dallarına takılarak asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtararak doğaya geri bıraktı.

BURSA (İHA) - Bursa'da ağacın dallarına takılarak asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtararak doğaya geri bıraktı.

Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar ağacın dallarına takılarak asılı kalan bir kuş olduğunu gördü. Ardından vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri ise merdiven uzatarak ağaca takılan kuşu kurtararak doğasına geri bıraktı. - BURSA

Son dakika haberleri... Bursa'da ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberleri... Bursa'da ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberleri... Bursa'da ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberleri... Bursa'da ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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