Son dakika haberleri | Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı. Yasak olmasına rağmen U dönüşü yaparak kazaya sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alınan otomobil sürücüsü O.M.Ö'nün İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Dün gece 3 aracın karıştığı trafik kazasında Ali ve Aysel Dalçık, Emine Abinik ile İbrahim Cankurt hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan sürücü O.M.Ö, tedavisinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı. Kaynak: AA