Son dakika haberleri: Bursa'da, 3 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
Son dakika haberi: Bursa'da, 3 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
23.08.2020 22:16 | Son Güncelleme: 23.08.2020 22:38
Bursa'da, 3 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
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Kaynak: DHA