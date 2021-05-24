Son dakika haberleri | BURSA'DA 2 KATLI BİNADA YANGIN
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Son dakika haberleri | BURSA'DA 2 KATLI BİNADA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı binada yangın çıktı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde İnegöl ilçesi kırsal Halhalca Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Emir'e ait 2 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri | BURSA'DA 2 KATLI BİNADA YANGIN
Son dakika haberleri | BURSA'DA 2 KATLI BİNADA YANGIN
Son dakika haberleri | BURSA'DA 2 KATLI BİNADA YANGIN
Son dakika haberleri | BURSA'DA 2 KATLI BİNADA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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