Son dakika haberleri! Bursa'da 10 mağazaya girmeye çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Bursa'da 10 mağazaya girmeye çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri! Bursa'da 10 mağazaya girmeye çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'da Nalbantoğlu çarşısında bulunan mağazalardan 10 tanesine girmeye çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da Nalbantoğlu çarşısında bulunan mağazalardan 10 tanesine girmeye çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Esnaf ise yetkililerden çarşı güvenliği için tedbir alınmasını istedi.

Merkez Osmangazi ilçesindeki Nalbantoğlu Çarşısı'nda bulunan esnaf son zamanlarda iş yerlerine dadanan hırsızlar için tedbir alınmasını istedi. Çarşıda bulunan bir ayakkabıcı mağazasına gece yarısı kapıyı açarak girmeye çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde 3 kişinin olduğu ve yaşı büyük olanın çevreyi kolaçan ettiği, yaşı küçük iki kişinin ise mağaza kapısını kırarak içeri girdiği görüldü. Sabah saatlerinde gelen iş yeri sahibi kapının açık olduğunu görünce güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerde dükkana hırsız girdiğini fark eden iş yeri sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından eşgalini belirlediği hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili konuşan Hüseyin Baraz, "Nalbantoğlu esnafı olarak mağduruz. Çarşıda sürekli olarak hırsızlık olayları oluyor. Benim dükkanıma giren hırsız aynı gece başka dükkanlara da girmiş ve 30 bin liraya yakın zarar vermiş. Akşamları çarşının denetimlerini artırsın. Bu sokakta yaklaşık 15 dükkana girmeye çalışmışlar. Tornavidayla levyeyle tam teçhizatlı geliyorlar. Polisler isimlerini söyledi. Yabancı uyrukluymuş. Bu işi yapanlar çocuk, ancak yöneten biri var. Kameralarda görünüyor. 30 yaşının üzerinde belli. Bu elebaşı yakalanırsa çocuklar bu işi yapamaz. Bizim emniyet güçlerinden isteğimiz elebaşını yakalasınlar. Bursa Valiliği ve Adalet Bakanlığı bu tür suçluları hemen sınır dışı etsin. Benim maddi zararım 10-11 bin lira kadar. İçeriden ayakkabı, kıyafet, laptop ve hediye çeklerini çalmışlar" ifadelerini kullandı. - BURSA

Son dakika haberleri! Bursa'da 10 mağazaya girmeye çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri! Bursa'da 10 mağazaya girmeye çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri! Bursa'da 10 mağazaya girmeye çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri! Bursa'da 10 mağazaya girmeye çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri! Bursa'da 10 mağazaya girmeye çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar
Eşini öldüren kocadan şaşırtan savunma: Ötenazi hakkım varsa kullanmak istiyorum
Eşini öldüren kocadan şaşırtan savunma: Ötenazi hakkım varsa kullanmak istiyorum
Parkta yürüyüş yapan vatandaşlar cansız bir beden buldu
Parkta yürüyüş yapan vatandaşlar cansız bir beden buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Tanju Özcan Mustafa Demir Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Rıza Kayaalp Alex Teixeira Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Bursa'da 10 mağazaya girmeye çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 09:43:45. #1.16#

title