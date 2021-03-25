Son Dakika | Çanakkale Orman Bölge Müdürü Bursa'da trafik kazası geçirdi: 1 ölü, 6 yaralı (2)

Gelen son dakika haberine göre 'KAZADA AİLESİNDEN VEFAT EDENLER OLDU'Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Bursa Valisi Yakup Canbolat trafik kazası geçiren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile ailesini tedavi gördükleri Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

'KAZADA AİLESİNDEN VEFAT EDENLER OLDU'

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Bursa Valisi Yakup Canbolat trafik kazası geçiren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile ailesini tedavi gördükleri Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaretten önce kazayla ilgili açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Malumunuz Çanakkale Orman Bölge Müdürümüz elim bir trafik kazası geçirdi. Kazada ailesinden vefat edenler oldu. Üzüntülü bir kaza, keşke olmasaydı. Biz ailesinin geri kalanlarına şifalar diliyoruz. Orman Bölge Müdürümüzün durumu gayet iyi" diye konuştu.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise "Arkadaşımıza geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerinde bulunmak üzere geldik. Sayın Valimizin dediği gibi durumları iyi, yaralıların tedavileri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Vali Aktaş ile Vali Canbolat açıklamanın ardından yanındaki heyetle beraber yaralıları ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN