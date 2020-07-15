Son dakika haberleri | Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gazmend Husaj'ı transfer etti Son dakika haberleri: Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arnavut smaçör Gazmend Husaj ile sözleşme imzaladı.

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arnavut smaçör Gazmend Husaj ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklaya göre, yeşil-beyazlılar geçen sezon Yunanistan ekibi Olympiakos forması giyen Gazmend Husaj'ı kadrosuna kattı.

Daha önce Spor Toto ve İnegöl Belediyespor forması giyen Arnavut smaçör, Chenois Geneve, Studenti Tirana, Al-Muharraq, Qatar SC, Volley Pieacenza ve Tours VB takımlarında oynadı.

File üstünde etkinliğiyle dikkati çeken 2 metre boyundaki oyuncu, aynı zamanda Arnavutluk Milli Takımı'nın kaptanlığını üstleniyor.

Kaynak: AA