Son dakika haberleri | Bursa Büyükşehir Belediyespor, Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda 24 madalya kazandı
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Son dakika haberleri | Bursa Büyükşehir Belediyespor, Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda 24 madalya kazandı

Son dakika haberleri | Bursa Büyükşehir Belediyespor, Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda 24 madalya kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: Eskişehir'de gerçekleştirilen Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 10 altın, 8 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 24 madalya kazanırken, takım halinde de 4 kupa kazanarak yine göz doldurdular.

Eskişehir'de gerçekleştirilen Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 10 altın, 8 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 24 madalya kazanırken, takım halinde de 4 kupa kazanarak yine göz doldurdular.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda madalyaları toplamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş önderliğinde Bursa, sporun lider kenti olma yolunda ilerlerken, Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları da başarılarına yenilerini ekleyerek şehrin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Eskişehir'de düzenlenen ve Türkiye Kano Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu KanoTürkiye KupasıYarışları'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 10 altın, 8 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 24 madalya kazanırken, 12 ilden 25 kulüp ve 215 sporcunun yer aldığı organizasyonda takım halinde de 4 kupa kazanarak yine göz doldurdular.

Altın madalyalar ilk günden gelmeye başladı

Son dönemde elde ettiği başarılarla milli takımlara sporcu göndermeye devam eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, kano branşında yine kürsüyü es geçmedi. Eskişehir'de gerçekleştirilen Türkiye Kupası Yarışları'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan ilk gün Alper Akbulut, büyük erkek K1 1000 metrede, Melih Uslu-Kırılo Avgan büyük erkekler C2 1000 metrede altın madalya kazanırken, Zehra Gümüş genç bayanlar K1 1000 metrede gümüş madalyanın sahibi oldu. Organizasyonun ikinci günde ise Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Eslem Er genç bayanlar C1'de, Tuğçe Taylak büyük bayanlar C1 500 metrede, Alper Akbulut genç erkekler K1 500 metrede ve Şevval Kervan da yıldız bayanlar 500 metrede altın madalyaya ulaştı.

Yarışlar 3 gün sürdü

Şampiyonanın ikinci gününde ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Selin Koyuncu genç bayanlar C1'de, Zehra Gümüş genç bayanlar K1 500 metrede, Zehra Gümüş-Nehir Koç genç bayanlar K2 500 metrede gümüş madalya kazanırken, Kardelen Yaranç yıldız bayanlar C1 500 metrede, Tuğçe Taylak-Eslemnur Gezen büyük bayanlar K2 500 metrede, Ebrar Efe-Simge Kaya yıldız bayanlar K2 500 metrede ve Müge Kaya büyük bayanlar C1 500 metrede üçüncülük kürsüsüne çıktı. Organizasyonda son günde ise yine Büyükşehir Belediyespor'dan Zehra Gümüş-Nehir Koç genç bayan K2 200 metrede, Alper Akbulut genç erkekler K1 200 metrede altın madalya kazanırken, Zehra Gümüş genç bayanlar K1 200 metrede, Simge Kaya-Ebrar Efe de yıldız bayanlar K2 200 metrede Türkiye ikincisi oldu. 3 gün süren yarışlarda 24 madalya toplayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, takım halinde de genç erkek ve bayanlarda ikincilik, büyük ve yıldız bayanlarda ise üçüncülük kupasını kazandı. - BURSA

Son dakika haberleri | Bursa Büyükşehir Belediyespor, Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda 24 madalya kazandı
Son dakika haberleri | Bursa Büyükşehir Belediyespor, Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda 24 madalya kazandı
Son dakika haberleri | Bursa Büyükşehir Belediyespor, Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda 24 madalya kazandı
Son dakika haberleri | Bursa Büyükşehir Belediyespor, Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda 24 madalya kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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